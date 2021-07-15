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أجرى بنك الدم المركزي بصحة منطقة حائل خلال شهر يونيو من هذا العام، 7000 فحص مخبري لمتبرعين بالدم.
وتفصيلاً، أجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل خلال الفترة من 1 يونيو 2021 م حتى 30 يونيو 2021م 7088 فحصًا مخبريًا لمتبرعين بالدم راجعوا المركز، وصرف عدد 405 وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة، كما استقبل البنك المركزي عدد 349 متبرعًا بالدم، ونفذ حملتيْ تبرع بالدم في المنطقة.
يُذكر أن بنك الدم المركزي بصحة حائل يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً، كما حصل البنك على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م؛ وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة، وقام بتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.
التبرع بالدم
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 11:12 PM
يستقبل المتبرعين من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى 7 مساءًبنك الدم المركزي بـ"صحة حائل" يُجري خلال يونيو 7000 فحص مخبري لمتبرعين
أجرى بنك الدم المركزي بصحة منطقة حائل خلال شهر يونيو من هذا العام، 7000 فحص مخبري لمتبرعين بالدم.
وتفصيلاً، أجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل خلال الفترة من 1 يونيو 2021 م حتى 30 يونيو 2021م 7088 فحصًا مخبريًا لمتبرعين بالدم راجعوا المركز، وصرف عدد 405 وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة، كما استقبل البنك المركزي عدد 349 متبرعًا بالدم، ونفذ حملتيْ تبرع بالدم في المنطقة.
يُذكر أن بنك الدم المركزي بصحة حائل يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً، كما حصل البنك على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م؛ وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة، وقام بتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.
، بنك الدم المركزي بـ"صحة حائل" يُجري خلال يونيو 7000 فحص مخبري لمتبرعين ،
المصدر : الخليج 365
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