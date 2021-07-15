محمد بن مسعود - الدمام - يسعى لإبراز جهود الدولة خلال قطاعاتها المختلفة باستضافة كِبار المسؤولين تبثّ إذاعة ألف ألف FM البرنامج السنوي الموسمي المباشر"مكة اليوم" يومياً خلال أيام موسم الحج. وتفصيلاً، يقوم على إعداد وتقديم البرنامج عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز المشرف التعليمي بجمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن بجدة فارس بدر جمّال. وتعتمد فكرة البرنامج على إبراز جهود الدولة وفّقها الله من خلال قطاعاتها المختلفة وذلك عبر استضافة كِبار المسؤولين. ويُبث البرنامج يومياً خلال أيام الحج بدايةً من الخامس من ذي الحجة من الساعة الخامسة عصراً وحتى السابعة مساءً. 15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 11:12 PM يسعى لإبراز جهود الدولة خلال قطاعاتها المختلفة باستضافة كِبار المسؤولين إذاعة "ألف ألف FM" تبدأ بث البرنامج الموسمي "مكة اليوم" خلال موسم الحج إذاعة "ألف ألف FM" تبدأ بث البرنامج الموسمي "مكة اليوم" خلال موسم الحج تبثّ إذاعة ألف ألف FM البرنامج السنوي الموسمي المباشر"مكة اليوم" يومياً خلال أيام موسم الحج. وتفصيلاً، يقوم على إعداد وتقديم البرنامج عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز المشرف التعليمي بجمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن بجدة فارس بدر جمّال. وتعتمد فكرة البرنامج على إبراز جهود الدولة وفّقها الله من خلال قطاعاتها المختلفة وذلك عبر استضافة كِبار المسؤولين. ويُبث البرنامج يومياً خلال أيام الحج بدايةً من الخامس من ذي الحجة من الساعة الخامسة عصراً وحتى السابعة مساءً. الكلمات المفتاحية ، إذاعة "ألف ألف FM" تبدأ بث البرنامج الموسمي "مكة اليوم" خلال موسم الحج ،

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