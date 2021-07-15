شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية الأردني يعزي المملكة في وفاة 5 من مواطنيها بحادث تصادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

قدم معالي وزير الداخلية الأردني مازن الفراية خلال اتصال هاتفي اليوم مع سفير المملكة لدى الأردن نايف بن بندر السديري، واجب العزاء في وفاة خمسة مواطنيين سعوديين اثر حادث تصادم وقع امس في محافظة المفرق شمال شرق الأردن.

وابدى الوزير الأردني خلال الاتصال استعداد وزارة الداخلية وكوادرها لكل ما فيه خدمة السفارة للتعامل مع تبعات الحادثة الاليمة.

من جهته، شكر السفير السديري معالي الوزير الفراية ، مثنيا على مبادرته واتصاله ومتابعته للحادث الاليم، بالاضافة للجهود التي قامت بها الاجهزة المعنية في الوزارة في التعامل مع الحادث، مشيرا الى ان هذا الامر يدل على عمق العلاقات الاخوية بين المملكتين الشقيقتين.

هذا وقد كانت السفارة قد باشرت وقوع حادث مروري أليم لمواطنين سعوديين فور تبلغها به في وقت سابق من مساء يوم أمس الاربعاء نتج عنه وفاة خمسة سعوديين بينهم أربعة من عائلة واحدة أثر حادث تصادم مروع بين مركبة صغيرة وأخرى كبيرة "شاحنة نقل" على طريق جابر الدولي بمنطقة المفرق في الأردن .

وشاركت اليوم في مراسم الدفن والعزاء للمتوفين تغمدهم الله بواسع رحمته وألهم ذويهم الصبر والسلوان