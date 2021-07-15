شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إعادة هيكلة لمجسم حوت منقرض تم اكتشافه في الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

اكتشف الباحثون عين كاملة لحوت منقرض في منطقة الجوف بالمملكة والذي يقدر تواجده 37 مليون عام محافظًا على خصائصه الجيولوجية تحت الطبقات الجيرية التي ساعدت على بقاء هيكله.

وقال الدكتور إياد زلموط، خبير قسم الأحافير، أن المكان الذي تم فيه اكتشاف العين اسمه "الرشاشية" متكونة من صخور لونها أبيض لأنها تكونت في بيئة بحرية ذات تركيزات جيرية عالية، وذلك وفقًا لقناة "الإخبارية".

وأضاف: "بعد التنقيب يمر الهيكل بمراحل الترميم والصيانة وجدولتها للوصول إلى الشكل النهائل بعد إزالة جميع الترسيبات عنها".

فيما أوضح صالح الصبحي، رئيس مشروع الاستكشاف العام للأحافير الفقارية، أنه يتم نقل مجسم الحوت إلى معمل متخصص يقوم بتركيب وتنضيف وترميم العينات الفقارية واللافقارية بطريقة علمية والمواد المخصصة لهذا العمل وتم جمع أجزاء الحوت على عدة مراحل وطرق مختلفة.