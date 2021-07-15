شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. إطلاق خدمة التوكيل للأضاحي عبر منصة "تبرّع" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة التوكيل بأداء شعيرة الأضحية وتجهيزها وتوزيع الثلث على المحتاجين وإيصال الثلثين المتبقية للمستفيدين وإهدائها لمن يرغب أو التبرع بالأضحية كاملة، من خلال خطوات إلكترونية سهلة عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرّع".

وأكد وكيل الوزارة لتنمية المجتمع، أحمد الماجد، أن الهدف من الخدمة إتاحة التوكيل للمستخدم لإداء شعيرة الأضحية وتجهيزها بالنيابة عنه وتوزيعها للمحتاجين بطريقة عملية وكفاءة عالية، كما تتوافق مع الإضاحي مع جهود وزارة الصحة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بحسب ما ذكره لقناة "الإخبارية".

وأضاف أن الخدمة تتيح للمستخدم متابعة الأضحية وإلى أين وصلت، مؤكدًا أن الخدمة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.