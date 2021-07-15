شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله بن عبيديه مديراً للمركز الإعلامي بأمانة الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

أصدر أمين امانة منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط قراراً يقضي بتكليف الاستاذ عبدالله بن سعد العبيديه مديراً عاماً للمركز الإعلامي بالأمانة ويعد الاستاذ عبدالله من الكفاءات الادارية الناجحة على مستوى المنطقة.

ومن جانبه قدم الاستاذ عبدالله شكره واعتزازه لسعادة أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط على هذه الثقة سائلاً الله عز وجل أن يكون عند حسن الظن.

.وأوضح مدير المركز الإعلامي بأمانة المنطقة أن المركز يعتبر همزة وصل بين المواطن المستفيد من جهة وبين المشاريع التنموية والأمانة من جهة أخرى من خلال القنوات الإعلامية المختلفة.

وأضاف العبيديه أن المركز يتبنى إبراز جهود الأمانة والبلديات التابعة لها أولا بأول وفي سياق أهداف المركز يرحب بالنقد الهادف والبناء الذي يشارك في التنمية لتطوير الخدمات المقدمة من الأمانة والبلديات التابعة لها.