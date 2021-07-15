النمر: الإسبرين ضروري للحجاج المرضى بالضغط والسكر

الرياض - محمد عبدالله - أكد أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أهمية الأسبرين للحجاج الذين يعانون مرضي الضغط والسكر.

وقال النمر، خلال لقائه المذاع على قناة «السعودية»، إذا كان الحاج مريضًا بالضغط أو السكر (فوق سن 60 عامًا من الرجال – أو 50 سنة من النساء)، يجب عليه تناول الأسبرين بشكل يومي، في حالة عدم وجود مشاكل بشأن تقرحات أو نزيف المعدة.

ونصح استشاري أمراض القلب، بالمحافظة على سيولة الدم خصوصا لدى كبار السن ومرضى شرايين القلب مع عدم التوقف عن تناول الإسبرين أو تغيير جرعته أثناء الحج إلا بسؤال الطبيب في أقرب مستوصف.