المرور: 5 إجراءات مطلوبة قبل السفر بالمركبة

الرياض - محمد عبدالله - نصح المرور السعودي بخمسة إجراءات يتم اتباعها قبل السفر بالمركبة تشمل التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة.

وأضاف «المرور» - عبر تويتر- أن السفر بالمركبة يتطلب أخذ قسط كافٍ من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثناء الرحلة، مع استخدام خرائط الطرق لاختيار الطريق الأنسب.

كما تتضمن الخطوات المطلوبة قبل السفر بالمركبة، التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وتوفر أدوات تغييره والتحقق من وجود حقيبة الأسعافات الأولية، وفحص المركبة جيدا قبل السفر والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.