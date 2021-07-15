الزعاق: تعامد الشمس على الكعبة غدًا

الرياض - محمد عبدالله - حدد الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، يومين في العام تكون الشمس هي القبلة على مستوى العالم وقت آذان الظهر بالحرم (27 مايو و16 يوليو)؛ حيث تكون الشمس فوق الكعبة مباشرة، ومتعامدة عليها.

وتابع الزعاق لـ«العربية»، أن الشمس تتحرك من مدار الجدي إلى مدار السرطان وتعود للجدي مرة واحدة في كل سنة.

واستكمل، حينما تنطلق الشمس من مدار الجدي إلى مدار السرطان تمر فوق الكعبة يوم 27 مايو، وإذا انطلقت لمدار الجدي تمر فوق الكعبة يوم 16 يوليو.

وأضاف، خلال هذين اليومين (27 مايو و 16 يوليو) وقت آذان الظهر تكون الشمس هي القبلة على مستوى العالم، لذلك ستكون الشمس يوم غد الجمعة تمام الساعة 12,27 دقيقة هي القبلة، أي أن من يجعل الشمس نصب عينيه سيكون مستقبلًا القبلة.