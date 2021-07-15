السعودية | خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية باكستان في وفاة الرئيس السابق

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في وفاة الرئيس السابق ممنون حسين ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية باكستان الإسلامية ممنون حسين ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.