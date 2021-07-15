شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز العديد من أعمال الصيانة على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، العديد من أعمال الصيانة والسلامة على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة؛ استعداداً لموسم حج هذا العام.

ونفذت الوزارة عدداً من الأعمال منها إصلاح الطبقة الإسفلتية بطول 75 كم، وإصلاح وتنفيذ السياج على الطرق بطول 85 كم، وتنفيذ أعمال الدهانات وعيون القطط بطول 75 كم، واستبدال فواصل تمدد الجسور بطول 500 متر، وحواجز معدنية واقية بطول 3 كم.

وقامت بتركيب حواجز خرسانية بطول 3 كم، وإصلاح أكثر من 11 ألف وحدة إنارة، وتمت هذه الأعمال وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة، وبكوادر فنية متخصصة لتوفير حركة تنقل سهلة وآمنة لضيوف الرحمن.