شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات نوعية.. «آل الشيخ» يدشن عدة مبادرات خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عدداً من المشاريع والمبادرات، ومنها مبادرة "ظل ووقاية" للعام الثاني على التوالي، ومبادرة "زاد"، ومبادرة تقديم وجبات غذائية لضيوف الرحمن في المواقيت، ومبادرة (إهداء)، ومبادرة (راحة) التي تستهدف تأمين سيارات قولف لنقل كبار السن وتأمين ٢٠٠٠ كرسي للصلاة، إضافة إلى افتتاح المكاتب الإشرافية في المساجد والدعوة والإرشاد في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة في موسم الحج

وقال "آل الشيخ" إن تلك المشاريع المتعددة في موسم الحج، تتضمن عقود صيانة ومبادرات نوعية تقنية، وروبوتات ذكية وخدمية ميدانية لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، إضافة لمرشد إلكتروني للإجابة على السائلين في الحج، مؤكدا أن القيادة الرشيدة تسعى على الدوام، على تقديم الخدمات النوعية، التي تخدم الحجيج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.