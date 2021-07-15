شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة: ضبط 46 منتجاً غير مطابق وتحرير 13 مخالفة بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم بالتعاون مع أمانة المنطقة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حملة مشتركة للكشف عن الممارسات غير النظامية في منافذ البيع والوقوف على المحال؛ للتأكد من صلاحية المواد الغذائية وسلامتها ومراقبة الأسعار.

وجرى خلال الجولة، ضبط عدد من المنتجات المخالفة للمواصفات والمقاييس، وتحرير 13 مخالفة فورية، كما ضُبِطَ 46 منتجا كهربائيا غير مطابق للمواصفات والمقاييس، واُستُدعِيَ المخالفون لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.