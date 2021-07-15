وزارة الصناعة: منصة رقمية شاملة لخدمة المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن منصتها الرقمية الجديدة لخدمة المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك في حفل أقيم اليوم الخميس في الرياض، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وعدد من قيادات منظومتي الصناعة والتعدين، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وكشفت الوزارة عن أن المنحة الجديدة تضم أكثر من 26 خدمة تقنية تقدمها الوزارة بشكل مباشر تحت مسمى “mim”، وأكثر من 31 خدمة تقنية أخرى تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية تحت مسمى “+mim”، إضافة إلى ما يزيد على ما 14 خدمة أخرى تقدمها الجهات الحكومية الشريكة تحت مسمى “++mim”، وهي مجموعة من الخدمات التي يحتاجها المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين، مؤكدة عزمها على مواصلة الجهود لتحقيق التطلعات الوطنية التي تهدف إلى خدمة قطاعي الصناعة والثروة المعدنية.

مستهدفات رؤية المملكة

من جهته، قال معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل إن هذه الإجراءات تأتي انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الصناعية، من خلال توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة، تعزز تنافسية قطاع الصناعة محلية ودولية، وتزيد من قيمة المحتوى المحلي، وتدعم المنتجات المحلية بمختلف أشكالها، مضيفة أنه كان لزامًا على وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن تسخر كافة الطاقات والقدرات لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، في التمكين الرقمي لجميع مجالات العمل وأتمتة جميع الخدمات.

قنوات وخدمات إلكترونية

وبيّن معاليه أن الوزارة أطلقت خدماتها الرقمية لتسهيل وصول المستفيدين إلى جميع الخدمات عبر عدة قنوات وخدمات إلكترونية، ويأتي ذلك سعيا من الوزارة إلى تسهیل رحلة الشركاء في القطاع الصناعي، مع توفير الكثير من الوقت والجهد وتسهيل الوصول لخدمات الوزارة، ومن بينها الخدمات الصناعية، التي تشمل خدمة الترخيص الصناعي الجديد، وخدمة الإعفاء الجمركي. وخدمة تأييد العمالة، وخدمة القسم الكيميائي. وأكثر من 50 خدمة أخرى يمكن لشركاء الوزارة الاستفادة منها.

وبدوره قال معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي بن محمد الحمود خلال الحفل إن الخدمات المقدمة عبر المنصة الرقمية الجديدة، تأتي في إطار التكامل الحكومي بين مختلف الجهات، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في التميز على مستوى البنية التحتية الرقمية، وجودة الخدمات، وسرعة الإنجاز، وتحسين رحلة المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين، مؤكدًا على أن النضج الكبير الذي تشهده المملكة اليوم في رحلة التحول الرقمي يعكس مدى التقدم التقني الباهر الذي حققته الجهات الحكومية بدعم كبير من مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأوضح معاليه أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عملت بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة لإيجاد خدمات موحدة تسهل رحلة المستثمر الصناعي والتعديني الرقمية وذلك بهدف إيجاد بيئة رقمية أكثر سهولة ومرونة، حيث تم تصنيف وتوحيد الخدمات الرقمية لشركائنا في القطاع الصناعي والتعديني، وبما يسهم في تحقيق توجهات القيادة الداعمة لرحلة التحول الرقمي، مبينا أن هناك انسجام كبير بين جميع الجهات الحكومية ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية، لكي تكون الخدمات المقدمة واضحة وسهلة، وتوفير قناة رقمية موحدة لتقديم كافة الخدمات التي تلبي تطلعات شركائنا في القطاع الخاص.



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