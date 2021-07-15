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ترقيات "التعليم" المعلنة اليوم لا تشمل "موظفي المراتب"

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محمد بن مسعود - الدمام - يتوقع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة

أعلنت وزارة التعليم، قبل ساعات، عن ترقية 4737 من موظفي وموظفات بندي الأجور والمستخدمين فقط، فيما لا يشمل القرار موظفي المراتب من الإداريين.

ويتوقع خلال الأيام المقبلة أن يتم الإعلان عن ترقية موظفي المراتب من الإداريين، بعد إغلاق بطاقة الترقية في نظام فارس قبل نحو شهرين.

وشهد موظفو التعليم من الإداريين اهتماماً كبيراً من وزارة التعليم، إذ شمل العام الحالي تحسين الترقيات لجميع المراتب، وأعلنت وزارة التعليم قبل أشهر عن ترقية 12 ألف موظف وموظفة في جميع المراتب، وأعلنت بعدها فتح بطاقة الترقية لتشمل الترقية من لم يحالفهم الحظ في الدفعة السابقة.وزارة التعليم

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 10:08 PM

يتوقع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة

ترقيات "التعليم" المعلنة اليوم لا تشمل "موظفي المراتب"
مهنا التميمي

أعلنت وزارة التعليم، قبل ساعات، عن ترقية 4737 من موظفي وموظفات بندي الأجور والمستخدمين فقط، فيما لا يشمل القرار موظفي المراتب من الإداريين.

ويتوقع خلال الأيام المقبلة أن يتم الإعلان عن ترقية موظفي المراتب من الإداريين، بعد إغلاق بطاقة الترقية في نظام فارس قبل نحو شهرين.

وشهد موظفو التعليم من الإداريين اهتماماً كبيراً من وزارة التعليم، إذ شمل العام الحالي تحسين الترقيات لجميع المراتب، وأعلنت وزارة التعليم قبل أشهر عن ترقية 12 ألف موظف وموظفة في جميع المراتب، وأعلنت بعدها فتح بطاقة الترقية لتشمل الترقية من لم يحالفهم الحظ في الدفعة السابقة.

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، ترقيات "التعليم" المعلنة اليوم لا تشمل "موظفي المراتب" ،
المصدر : الخليج 365

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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