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نفّذت اللجنة الاحترازية المكونة من أفراد من الدوريات الأمنية والضبط الإداري ومشرفين وأعضاء من وزارة الصحة ووزارة التجارة، جولات ميدانية على المنشآت التجارية بمكة المكرمة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وقد تم رصد عدد من المحلات لم تتقيّد بالإجراءات الإحترازية، علاوةً على محلات تجارية أخرى تزاول نشاطات دون وجود تراخيص نظامية، وتم إقفالها فورًا وإشعارهم بمراجعة البلدية.
من جانبها أكدت أمانة العاصمة المقدسة على مكافحة الظواهر العشوائية ومتابعة المحلات التجارية، والتأكد من تقييدها باللوائح والاشتراطات البلدية، مشددةً على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والامتثال لتعليمات الجهات المختصة.
فيروس كورونا الجديد
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 10:08 PM
علاوةً على محلات أخرى تزاول نشاطات دون وجود تراخيص نظامية"لجنة كورونا" ترصد متاجر بمكة لم تتقيّد بالإجراءات الاحترازية.. إغلاق فوري
نفّذت اللجنة الاحترازية المكونة من أفراد من الدوريات الأمنية والضبط الإداري ومشرفين وأعضاء من وزارة الصحة ووزارة التجارة، جولات ميدانية على المنشآت التجارية بمكة المكرمة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وقد تم رصد عدد من المحلات لم تتقيّد بالإجراءات الإحترازية، علاوةً على محلات تجارية أخرى تزاول نشاطات دون وجود تراخيص نظامية، وتم إقفالها فورًا وإشعارهم بمراجعة البلدية.
من جانبها أكدت أمانة العاصمة المقدسة على مكافحة الظواهر العشوائية ومتابعة المحلات التجارية، والتأكد من تقييدها باللوائح والاشتراطات البلدية، مشددةً على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والامتثال لتعليمات الجهات المختصة.
، "لجنة كورونا" ترصد متاجر بمكة لم تتقيّد بالإجراءات الاحترازية.. إغلاق فوري ،
المصدر : الخليج 365
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