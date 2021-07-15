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طلب الجيش الإسرائيلي زيادة كبيرة في ميزانيته؛ حتى يتمكن من الاستعداد لهجوم محتمل ضد برنامج إيران النووي.
وبين موقع "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير، أن الطلب جاء خلال مناقشات أولية بشأن الميزانية، التي ستسعى الحكومة الجديدة لإقرارها خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لـ"الشرق".
وأضاف الموقع أن تلك المناقشات جرت في الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل الاستعداد لاحتمال انهيار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا، التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي.
الجيش الإسرائيلي يطلب زيادة ميزانيته استعداداً لضربة محتملة لإيرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-15
طلب الجيش الإسرائيلي زيادة كبيرة في ميزانيته؛ حتى يتمكن من الاستعداد لهجوم محتمل ضد برنامج إيران النووي.
وبين موقع "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير، أن الطلب جاء خلال مناقشات أولية بشأن الميزانية، التي ستسعى الحكومة الجديدة لإقرارها خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لـ"الشرق".
وأضاف الموقع أن تلك المناقشات جرت في الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل الاستعداد لاحتمال انهيار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا، التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي.
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
09:46 PM
الحكومة تجري مناقشات أولية قبل الإقرار
طلب الجيش الإسرائيلي زيادة كبيرة في ميزانيته؛ حتى يتمكن من الاستعداد لهجوم محتمل ضد برنامج إيران النووي.
وبين موقع "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير، أن الطلب جاء خلال مناقشات أولية بشأن الميزانية، التي ستسعى الحكومة الجديدة لإقرارها خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لـ"الشرق".
وأضاف الموقع أن تلك المناقشات جرت في الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل الاستعداد لاحتمال انهيار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا، التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي.
، الجيش الإسرائيلي يطلب زيادة ميزانيته استعداداً لضربة محتملة لإيران ،
المصدر : الخليج 365
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