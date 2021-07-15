السعودية.. تسجيل 1165 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "الخميس"، تسجيل 1165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 506125 إصابة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 907 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 486918 حالة.

وأكدت تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8035 وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11172 والحالات الحرجة 1429 حالة.

كما أكدت الوزارة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية في إجازة عيد الأضحى المبارك مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع