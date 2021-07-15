شكرا لقرائتكم خبر عن «تخصصي الدمام» يشدد على علاج الأطفال المصابين بأورام في حال إصابتهم بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الحساب الرسمي لـ "مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام" على "تويتر"، أن بحثاً علمياً، بـ "تخصصي الدمام" شدد على أهمية عدم إلغاء أو تأخير علاج الأطفال دون 16 عام المصابين بأورام، في حال إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضح، أن البحث أجري على 29 حالة وكانت أعراض إصابتهم بكورونا خفيفة، ولم يحتاجوا لأجهزة تنفس ولم يتم تأخير علاجهم من الأورام، كما أنهم لم يتعرضوا لانتكاسة في البرنامج العلاجي.