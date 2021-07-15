شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 72%.. "ترشيد" تستكمل استبدال إنارة "ملكية الجبيل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة شوارع الهيئة بالجبيل وينبع حيث يأتي استكمال هذا المشروع بعد إتمام إعادة تأهيل إنارة الدمام والخبر والظهران ومدينة الجبيل في المنطقة الشرقية.

وعن تفاصيل المشروع، ذكر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبد الله الغريري، أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنية على الشوارع الواقعة تحت أعمال المشروع، إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة قياسات الشوارع، وأبعاد الإنارة، وقياس حركة الكثافة والسرعة للسيارات العابرة للطريق، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى.

هذا وقد تم استبدال أكثر من 70,000 مصباح في شوارع المدينتين (الجبيل وينبع) لتحقيق وفرٍ قدره 72% من استهلاك الكهرباء البالغ حوالي 79 مليون كيلو واط ساعة سنوياً، وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بمصابيح مرشدة تعمل بتقنية الليد (LED). كما إنه من المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذا المشروع تساوي استهلاك 90.4 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي 37 ألف طن متري من الانبعاثات الكربونية الضارة، وما يعادل الأثر البيئي لزراعة حوالي 618 ألف شتلة سنوياً.