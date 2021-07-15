شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور": يسمح بتظليل زجاج السيارات بنسبة 30% فقط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت إدارة المرور اليوم عبر حسابها في توتير ضوابط تظليل زجاج المركبات المسموح به، وقالت أن يكون التظليل للزجاج الجانبي «الأمامي والخلفي من النوع الشفاف الذي يسمح برؤية ما بداخل المركبة بحيث لا تزيد نسبة التظليل عن (%30) ولا يكون عاكسة للصورة على هيئة مرآة ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو مور تحد من درجة شفافيته.

وأضافت : ألا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق أو التقليل منها، كما يمكن تجاوز نسبة التظليل المسموح بها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك بشرط تقديم تقرير طبي.