الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

أمن الحج: استقبال ضيوف الرحمن عبر 3 مواقع صباح يوم السابع من ذي الحجة

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن اللواء محمد بن وصل الأحمدي، مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته، إنه ابتداء من الساعة السادسة من صباح اليوم السابع من ذي الحجة سيتم استقبال ضيوف الرحمن بالتنسيق مع وزارة الحج.

استقبال الحجاج عبر 3 مواقع

وأضاف الأحمدي، أنه سيتم استقبال الحجاج عبر ثلاثة مواقع (الشبيكة، تحت وقف الملك عبدالعزيز، أجياد المصافي)، لتنظيم وصولهم للمسجد الحرام لأداء طواف القدوم.



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