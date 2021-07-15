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شكرا لقرائتكم موارد الرياض تنهي دعوى جماعية بالصلح لـ 60 عاملًا وتسترد 900 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
موارد الرياض تنهي دعوى جماعية بالصلح لـ 60 عاملًا وتسترد 900 ألف ريال
يعملون في ثلاث منشآت تجارية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء أمس من إنهاء دعوى جماعية بالصلح مكونة من 60 عاملًا يعملون في ثلاث منشآت تجارية ” شركة مقاولات ومطعم ومصنع ” من خلال إعادة جزء منهم للعمل وانتهاء العلاقة العمالية مع آخرين وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة حيث بلغ مجموع المبالغ المستردة حوالي 900,000 ألف ريال.
تقريب وجهات النظر
يُشار إلى أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إصدار محضر تعذر الصلح بين طرفي الدعوى ليتمكن المدعي من إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.
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