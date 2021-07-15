موارد الرياض تنهي دعوى جماعية بالصلح لـ 60 عاملًا وتسترد 900 ألف ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء أمس من إنهاء دعوى جماعية بالصلح مكونة من 60 عاملًا يعملون في ثلاث منشآت تجارية ” شركة مقاولات ومطعم ومصنع ” من خلال إعادة جزء منهم للعمل وانتهاء العلاقة العمالية مع آخرين وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة حيث بلغ مجموع المبالغ المستردة حوالي 900,000 ألف ريال.

تقريب وجهات النظر

يُشار إلى أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إصدار محضر تعذر الصلح بين طرفي الدعوى ليتمكن المدعي من إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

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