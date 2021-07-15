الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

أمطار غزيرة وتراجع درجات الحرارة على الرياض والشرقية اعتبارًا من السبت

متابعات الخليج 365 - الرياض

تشير توقعات الطقس إلى أن أيام السبت والأحد مطلع الأسبوع القادم ستشهد هطول أمطار غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة على وسط وجنوب منطقة الرياض وكذلك أجزاء من الشرقية.

تفاصيل الحالة المتوقعة

وكان مركز طقس العرب توقع أن تشهد العاصمة السعودية الرياض حالة جوية صيفية غير اعتيادية اعتبارًا من السبت، تترافق بزخات مطرية قد تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية.

وقال مركز الخرائط – بدر – إن كادر التنبؤات في طقس العرب يراقب احتمالية تأثر الرياض بحالة جوية صيفية غير اعتيادية اعتبارًا من السبت، تترافق بزخات مطرية قد تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية.

وتابع المركز: مؤشر Lifted Index يتوقع أن يصل إلى قيم متدنية تصل إلى سالب 5 دلالة على قوة الاضطرابات في طبقات الجو في تلك المناطق.

حالة تروية على الرياض

وتشهد عدة مناطق من المملكة حالة صيفية اتفق على تسميتها تروية بحسب رئيس لجنة تسميات الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند الذي توقع أن يتزامن مع الحالة المطرية الصيفية تروية انخفاض ملموس بدرجة الحرارة.

وتابع المسند: قد يصل الفرق بين يوم أمس الأربعاء ويوم الأحد القادم نحو 10 درجات في الربع الخالي وجازان ونجران وعسير والباحة و5 درجات في مكة و5-6 درجات في الرياض والشرقية”.



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