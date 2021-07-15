قلعة ذات الحاج بتبوك .. أول مستراح لحجاج الطريق الشامي قديما

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وتجسد قلعة «ذات الحاج» إرثا حضاريا وعمرانيا، وأحد أبرز قلاع طريق الحج الشامي القديم، حيث يعود تاريخ بنائها إلى سنة 971هـ، وقد زارها الكثير من الرحالة والمؤرخين والمستشرقين، الذين أكدوا أن تسمية «ذات حاج» نسبة إلى نوع من النباتات التي كانت تنمو فيها، وكانت حينها قرية عامرة في العصور السابقة، حيث تمر بها قوافل الحجاج للاستراحة والتزود بالمياه، وزادت أهميتها بوصول سكة حديد الحجاز لها في أوائل القرن الميلادي العشرين.
وتتألف «القلعة» من مبنى مستطيل الشكل، ويوجد في جدارها الغربي مدخل ينتهي إلى فنائها الداخلي، الذي يضم خمس غرف، وفي الخارج منها توجد بركة ماء متصلة ببرك خاصة بسقيا العابرين، وساكني القلعة، حيث كانت وتيرة الحركة خلال القرون الماضية فيها عامرة، ولم يقتصر استخدامها لغرض الحج بل يسلكها الركبان على مدار العام لبلوغ جهة ما، وتعبرها في قضاء حوائجها وشؤونها.
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