100 لوحة إرشادية الكترونية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيأت الإدارة العامة للحشود والتفويج والإدارة العامة للمشاريع بالرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي 100 لوحة إرشادية والكترونية بالمسجد الحرام وساحاته، وذلك لضمان تكامل الخطة التوجيهية للحجاج والمعتمرين في موسم الحج لعام1442هـ. وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي أنه جرى استخدام ثلاث لغات عالمية (العربية _الإنجليزية _ الأوردو) لإرشاد وتوجيه الحجاج نحو المواقع المراد التوجه لها، مؤكدا أن الشاشات تخدم أيضا الإجراءات والاحترازية وتسعى للحفاظ على سلامة الحجاج، والالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.



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