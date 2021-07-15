توفير بيئة آمنة داخل مقرات ضيوف الرحمن

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من تجهيزات الدفاع المدني (مكة) السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحقيق السلامة والحماية لحجاج بيت الله الحرام وتحقيق بيئة إقامة آمنة أثناء أداء نسكهم، تكثف المديرية العامة للدفاع المدني جولاتها الإشرافية الوقائية على مساكن ومخيمات الحجاج، ومواقع العاملين على خدمتهم في المشاعر والعاصمة المقدسة طوال موسم الحج. وأوضح متحدث المديرية العامة للدفاع المدني بالحج المقدم محمد الحمادي أن المفتشين يعملون على مدار الساعة طوال أيام الحج، للوقوف على المواقع والمخيمات كافة، والتأكد من تنفيذها الاشتراطات وإجراءات السلامة والحماية من الحريق، وإزالة مسببات الحوادث في حال رُصدت، وكذلك مخالفة المواقع غير الملتزمة باشتراطات الدفاع المدني وتطبيق الأنظمة بحقها. من تجهيزات الدفاع المدني (مكة)

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