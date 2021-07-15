شكرا لقرائتكم خبر 90 برنامجا توجيهيا وإرشاديا بالمسجد الحرام لخدمة الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن موسم حج هذا العام 1442هـ، تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 90 برنامجا توجيهيا وإرشاديا وتعليميا وتأهيليا، إضافة إلى حزمة من الخدمات التي تحافظ على الإجراءات الاحترازية التي تضمن لضيوف وحجاج بيت الله الحرام، أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وتستعد وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بتكثيف جهودها من خلال الإدارات العامة التابعة لها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، بحزمة من البرامج في مختلف المجالات التوجيهية والإرشادية والتنظيمية، وتنفذ عدد من البرامج العلمية منها: ترجمة المسائل الشرعية بواسطة المترجمين، والمحتويات التوجيهية ونشرها عبر المواقع الرسمية للرئاسة، وترجمة المقاطع والدروس العلمية والتوجيهية، وتوزيع المشايخ المشاركين في مداخل ومخارج الحرم وفي الصفا والمروة للإجابة عن أسئلة المعتمرين والحجاج.

ومن الإدارات التابعة للوكالة إدارة شؤون المصاحف والكتب، وهي من الإدارات الرئيسة في المسجد الحرام، التي أصبحت إدارة عامة تشتمل على أربع إدارات، وعدد العاملين بها 94 موظفا، و95 عاملا، إذ تعمل على توفير وتنظيم وتوزيع المصحف الشريف في كافة أرجاء المسجد الحرام، والعناية به وبتنظيفه والحفاظ على نظافة وصيانة الدواليب المخصصة له كذلك، ونشر حقائب الكتب العلمية الرقمية في وسائل التواصل الاجتماعي، والحرص على إزالة جميع الملاحظات المتعلقة بها من سحب المصاحف من غير طبعة المجمع، كما تقدم عددا من الخدمات الأخرى كإقامة دورة (القاعدة المدنية)، ودورة (مبادئ التجويد)، وتوزيع الكتب العلمية لطلبة العلم، وتوزيع الكتيبات الدعوية في المناسك والعبادات والآداب على زوار بيت الله الحرام، والمعتمرين والحجاج، وحرصت الإدارة كذلك على ربط زوار المسجد الحرام بالقرآن الكريم من خلال توفير حلقات لتعليم القرآن الكريم ومقرأة الكترونية «عن بعد» تسع المستفيدين منها من مشارق الأرض ومغاربها.