شكرا لقرائتكم خبر 190 كاميرا ثابتة ومتحركة و35 بانورامية لمنظومة المراقبة التلفزيونية بالأنفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة كفاءة وجاهزية شبكة الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة البالغ عددها 58 نفقا للسيارات والمشاة، بأطوال بلغت 34727 م من خلال تنفيذ الأعمال المدنية المتضمنة رفع كفاءة البناء الإنشائي والمعماري ومعالجة الشروخ الخرسانية بمساحة 1880995م 2، وفواصل التمدد بطول 2760 م . ط، ودهان الحوائط بمساحة 24017م2.

كما عملت على تنفيذ أعمال التشغيل المشتملة على التجهيزات الكهربائية والميكانيكية وتركيب المراوح النفاثة الجديدة بعدد 70 مروحة وحساسات قياس جودة الهواء بلغت 21 حساسا، وتثبيت نظام التحكم في المراوح بعدد 9 أجهزة، واستحداث منظومة المراقبة التلفزيونية بعدد 150 كاميرا ثابتة، و40 كاميرا متحركة، و35 كاميرا بانورامية، و13 جهازا للإدارة والتسجيل، و50 شاشة مراقبة، وتنفيذ أعمال الصيانة المتضمنة (صيانة المولدات الكهربائية، ومراوح التهوية، ووحدات تكييف الهواء، وتجهيزات الإنذار ومكافحة الحريق ).

يأتي ذلك في إطار استعداداتها وفق الإمكانات والموارد المتاحة كافة لمتابعة تشغيل المرافق البلدية والأنفاق في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجاهزيتها خلال موسم حج هذا العام.

كما اشتملت الأعمال على نظافة أنفاق المشاة بالمشاعر المقدسة، وهي 6 أنفاق بأطوال 2000 م. ط.

ووضعت أمانة العاصمة المقدسة خطة تشغيلية متكاملة لتشغيل وصيانة الأنفاق تضمنت تسخير 10 فرق ميدانية لتنفيذ أعمال الصيانة على مدار الساعة مزودة بـ 130 فنيا وعاملا، و20 معدة مختلفة الاستخدام و13 مشرفا.

من أعمال تشغيل التجهيزات الكهربائية والميكانيكية:

