شكرا لقرائتكم خبر 190 كاميرا ثابتة ومتحركة و35 بانورامية لمنظومة المراقبة التلفزيونية بالأنفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما عملت على تنفيذ أعمال التشغيل المشتملة على التجهيزات الكهربائية والميكانيكية وتركيب المراوح النفاثة الجديدة بعدد 70 مروحة وحساسات قياس جودة الهواء بلغت 21 حساسا، وتثبيت نظام التحكم في المراوح بعدد 9 أجهزة، واستحداث منظومة المراقبة التلفزيونية بعدد 150 كاميرا ثابتة، و40 كاميرا متحركة، و35 كاميرا بانورامية، و13 جهازا للإدارة والتسجيل، و50 شاشة مراقبة، وتنفيذ أعمال الصيانة المتضمنة (صيانة المولدات الكهربائية، ومراوح التهوية، ووحدات تكييف الهواء، وتجهيزات الإنذار ومكافحة الحريق ).
يأتي ذلك في إطار استعداداتها وفق الإمكانات والموارد المتاحة كافة لمتابعة تشغيل المرافق البلدية والأنفاق في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجاهزيتها خلال موسم حج هذا العام.
كما اشتملت الأعمال على نظافة أنفاق المشاة بالمشاعر المقدسة، وهي 6 أنفاق بأطوال 2000 م. ط.
ووضعت أمانة العاصمة المقدسة خطة تشغيلية متكاملة لتشغيل وصيانة الأنفاق تضمنت تسخير 10 فرق ميدانية لتنفيذ أعمال الصيانة على مدار الساعة مزودة بـ 130 فنيا وعاملا، و20 معدة مختلفة الاستخدام و13 مشرفا.
من أعمال تشغيل التجهيزات الكهربائية والميكانيكية:
- تركيب 70 مروحة نفاثة جديدة
- تركيب 21 حساسا لقياس جودة الهواء
- تثبيت 9 أجهزة لنظام التحكم في المراوح
- استحداث 150 كاميرا ثابتة لمنظومة المراقبة التلفزيونية
- 40 كاميرا متحركة
- 35 كاميرا بانورامية
- 13 جهازا للإدارة والتسجيل
- 50 شاشة مراقبة
كانت هذه تفاصيل خبر 190 كاميرا ثابتة ومتحركة و35 بانورامية لمنظومة المراقبة التلفزيونية بالأنفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.