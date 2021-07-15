10 مستشفيات و82 مركزا صحيا بمكة للحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جهز تجمع مكة المكرمة الصحي 10 مستشفيات و82 مركزا صحيا لموسم الحج، فضلا عن اكتمال الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى وفق خطط تنظيمية يشرف عليها التجمع الصحي.

وأنهيت كافة الاستعدادات لتنفيذ الخطط المعدة لموسم الحج والتعامل مع كل الحالات وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع جائحة كورونا (كوفيد - 19) من قبل وزارة الصحة.

وتعمل مراكز طوارئ الحرم على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الجرام كما تعمل جميع الأقسام في المستشفيات والمراكز الصحية وفق خطة تتناغم مع سير وساعات العمل بما لا يؤثر على جودة العمل.

كما تعمل المستشفيات والمراكز المخصصة خلال موسم الحج بالاستمرار في تقديم لقاح كورونا بحسب المسجلين عبر تطبيق صحتي في مراكز الرعاية الصحية المخصصة، إضافة إلى الفئات عالية الخطورة من كبار السن والممارسين الصحيين في المستشفيات بحسب البروتوكول المعتمد.

وسخر التجمع كافة الإمكانات لتجهيز الكوادر المدربة والإمكانيات والاحتياجات المطلوبة، حيث جرى توفير غرف عزل في جميع المستشفيات والمراكز لتعامل مع كافة الحالات وتحديدا المصابين بكوفيد - 19 للمساهمة في الحد من انتشار الجائحة.

كما رفع التجمع الصحي من أسرة وجاهزية غرف العنايات الحرجة بزيادة ثلاثة أضعاف لمواكبة أي طارئ، إضافة إلى تجهيز جميع مراكز الرعاية الصحية بعيادات طوارئ مجهزة وغرف عزل وفقا لمعايير وزارة الصحة.

وتعد مدينة الملك عبدالله الطبية المستشفى المتخصص في التعامل مع حالات الجلطات القلبية والدماغية، حيث تنقل الحالات لها وفق الوقت المحدد عالميا للتعامل مع الجلطات وبأسرع الطرق من خلال إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة.

وأكدت الإدارة التنفيذية لتجمع مكة المكرمة الصحي جاهزية الخدمات الصحية، ومتابعتها بشكل حثيث، لتقديم رعاية صحية متكاملة ترقى لتطلعات ضيوف وزوار بيت الله الحرام، وأهالي مكة المكرمة.