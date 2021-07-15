تسجيل 1165 إصابة مؤكدة بكورونا وشفاء 907 حالات

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وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت تسجيل 1165 حالة مؤكدة وتعافي 907 حالات، فيما بلغت الحالات النشطة 11172 حالة منها 1429 حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 506125 حالة، وبلغت حالات التعافي 486918 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 15 حالة وفاة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8035 حالة.
وأشارت إلى أن أكثر من(21,000,000 جرعة من لقاح كورونا (كوفيد 19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة. ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
حالات كورونا بحسب المناطق
- الرياض 313
- مكة المكرمة 265
- الشرقية 185
- عسير 122
- المدينة المنورة 56
- حائل 45
- نجران 32
- الباحة 29
- تبوك 23
- الحدود الشمالية 18
- الجوف 5
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