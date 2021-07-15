معاقبة 15 مصابا بكورونا خالفوا تعليمات العزل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة تبوك 15 شخصا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا ، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج. وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد خالد الغبان، أنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 15شخصا بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بالفيروس، مما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.



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