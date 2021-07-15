ضبط مخالفين لنظام البيئة ينقلان الرمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفَين لنظام البيئة، يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة تبوك. وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية أنه جرى ضبط مقيمين من الجنسية البنجلاديشية وآليتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة. وحثت الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.



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