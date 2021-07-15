عقارات الدولة تستضيف المشاركين في تنظيم الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة جاهزية مجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر لاستضافة القطاعات الحكومية المشاركة في تنظيم حج هذا العام 1442هـ. وأوضحت الهيئة أنها تعمل على إدارة عقارات الدولة، ومنها المجمع الحكومي، وفق آليات تسهم في تحقيق الاستدامة والكفاءة عبر تطبيق أفضل ممارسات الجودة بهدف الاستخدام الأمثل وضمان سلامة العقار، إضافة إلى إطالة عمر المباني وترشيد استخدام الطاقة، وذلك في إطار رسالتها حيال الحفاظ على عقارات الدولة ورفع جودتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، وبما يحقق دعم أهداف رؤية السعودية 2030 حيال رفع كفاءة الإنفاق.



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