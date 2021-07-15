مبادرات التحول الوطني تذلل صعوبات رحلة الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحرص المملكة على مضاعفة الجهود لتبقى بلاد الحرمين رمزا لكرم الضيافة وحسن الوفادة، وتحظى بشرف خدمة ضيوف الرحمن المتزايدين على أكمل وجه، وذلك بزيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات المقدمة للمعتمرين من نقل وإقامة وغيرها، والارتقاء بجودتها، ورفع نسبة رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات التي تقدم لهم، حيث تهدف رؤية 2030 إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين لتصل إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030، من خلال تسهيل إجراءات طلب التأشيرات وإصدارها.

وفي موسم حج عام 1442، تستكمل المملكة جهودها في خدمة الحجاج، في ظل استمرار جائحة كورونا، وظهور تحورات جديدة للفيروس، إذ وضعت خطة حج هذا العام لتكون مقتصرة على 60 ألف من حجاج الداخل، مع الأخذ بكافة الاحترازات والإجراءات الوقائية، والتأكيد على تقديم كل التسهيلات اللازمة لتيسير أداء مناسك الحج والعمرة بيسر وسلامة وأمان.

التحول الوطني

ولأن برنامج التحول الوطني أكبر البرامج التنفيذية لرؤية 2030 من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، وهو الأول من بين البرامج الأخرى، كان للبرنامج دور رئيس في تأهيل البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية كخدمات الاتصالات وإمدادات المياه والغذاء ومكافحة نواقل الأمراض، وعمل البرنامج مع منظومة كبرى من الوزارات والجهات ذات العلاقة على مشاريع كبرى تصب في مصلحة الحجاج والمعتمرين وتسهيل رحلتهم لتكون ميسرة ومثرية.

خدمات الاتصالات

وسعيا لتوفير بنية رقمية متطورة في الحرم المكي تمكن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإيجاد بيئة استثمارية جذابة لتطوير تطبيقات خدمية ذكية لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار، عملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني على مشروع التغطية الداخلية لشبكة الهاتف المتنقل لمباني التوسعة السعودية الثالثة وتوسعة المطاف في الحرم المكي.

ويشمل المشروع في مرحلته الأولى تغطية جميع أدوار مبنى التوسعة السعودية الثالثة للحرم إضافة لدور القبو، ودور القبو في منطقة الساحات الشمالية، ودور الصحن في توسعة المطاف، مما أسهم في زيادة متوسط سرعة رفع البيانات من 15 ميغابت/ثانية إلى 54 ميغابت/ ثانية ومتوسط سرعة تنزيل البيانات من 65 ميغابت/ثانية إلى 205 ميغابت/ثانية.

وسيعتبر المشروع عند اكتمال تشغيل جميع عناصره أكبر مشروع تغطية داخلية لشبكة الجوال في العالم، حيث سيضم أكثر من 300 قطاع وأكثر من 4 آلاف هوائي بث، و800 كلم كيبلات، و1300 مقوي إشارة فرعية، كما يستهدف خدمة مليوني زائر.

إمدادات المياه

ولإمداد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة باحتياجها من المياه المحلاة، عملت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على رفع القدرة التشغيلية بقدرة تصميمية قدرها 2.8 مليون م3 يوميا، مع عقد محضر كميات مع شركة المياه الوطنية بضخ ما يزيد عن 2.4 مليون م3 يوميا لمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. كما استعدت المؤسسة لموسم حج 1442هـ بتجهيز الخزن التشغيلي بسعة تصميمية قدرها 760,000 م3 يوميا، وبنسبة 100% إلى أعلى مستويات الخزن للطوارئ.

ومن جانب آخر تجاوزت معدلات النقل اليومي لمنظومة النقل لمكة المكرمة مليون م3 يوميا، كما بلغت معدلات النقل اليومي لمنظومة النقل للمدينة المنورة 563,400 م3 يوميا بنسبة 100% ووصلت نسبة التغيير لعام 1442هـ إلى زيادة قدرها 1.1 مليون م3 يوميا لمكة المكرمة و682,000 م3 يوميا للمدينة المنورة، وذلك لخدمة المشاعر المقدسة.

منافذ فرق الحج البيطرية المحيطة بالعاصمة المقدسة لذي القعدة 1442

الحيوانات المفسوحة بعد الكشف

الضأن 95,992

الماعز 24,888

البقر 2,357

الإبل 2,444

الدواجن 222,494

الحيوانات غير المفسوحة

الضأن 8,685

الماعز 3,961

البقر188

الإبل 547

الدواجن 107,763

الخيل7

مكافحة نواقل الأمراض:







المكافحة الأرضية والجوية لنواقل الأمراض والعمل على تقليل بؤر توالد الحشرات



الاستكشاف الحشري ومكافحة الأطوار اليرقية



44 فريق مكافحة

15 فريق تقصٍ

مواقع جرت مكافحتها حشريا

حظائر531

مزارع434

أخرى1,181

الإجمالي 2,146

الأمن الغذائي

لتحقيق الأمن الغذائي والصحي ومراقبة دخول المواشي الحية إلى المشاعر المقدسة والمجازر يتبع:





الكشف الظاهري على المواشي الحية (المحلي والمستورد) وفسح السليم وإعادة التي تظهر عليها أعراض إكلينيكية.



عمل تقصٍ وبائي لموسم الحج بأخذ عينات عشوائية عن طريق فرق المنافذ.



التأكد من صلاحية شهادات التنقل للمواشي أو الدواجن الصادرة من فروع أو مكاتب الوزارة.



وضع خطة طوارئ وفرق خاصة بها في حال اندلاع أي مرض وبائي خلال موسم الحج.



الكشف الظاهري وإصدار شهادات نقل صحية للمواشي السليمة قبل وصولها إلى منافذ دخول العاصمة المقدسة.



تسجيل الحيوانات المفسوحة وغير المفسوحة الكترونيا في برنامج خاص بفرق الحج البيطرية أو يدويا في حال الحاجة.



إصدار شهادة إذن دخول للحيوانات السليمة.



تطبيق نظامي الزراعة والرفق بالحيوان لدول مجلس الخليج العربية على المواشي الحية الواردة.



المحاجر