مبادرات التحول الوطني تذلل صعوبات رحلة الحج

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وفي موسم حج عام 1442، تستكمل المملكة جهودها في خدمة الحجاج، في ظل استمرار جائحة كورونا، وظهور تحورات جديدة للفيروس، إذ وضعت خطة حج هذا العام لتكون مقتصرة على 60 ألف من حجاج الداخل، مع الأخذ بكافة الاحترازات والإجراءات الوقائية، والتأكيد على تقديم كل التسهيلات اللازمة لتيسير أداء مناسك الحج والعمرة بيسر وسلامة وأمان.
التحول الوطني
ولأن برنامج التحول الوطني أكبر البرامج التنفيذية لرؤية 2030 من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، وهو الأول من بين البرامج الأخرى، كان للبرنامج دور رئيس في تأهيل البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية كخدمات الاتصالات وإمدادات المياه والغذاء ومكافحة نواقل الأمراض، وعمل البرنامج مع منظومة كبرى من الوزارات والجهات ذات العلاقة على مشاريع كبرى تصب في مصلحة الحجاج والمعتمرين وتسهيل رحلتهم لتكون ميسرة ومثرية.
خدمات الاتصالات
وسعيا لتوفير بنية رقمية متطورة في الحرم المكي تمكن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإيجاد بيئة استثمارية جذابة لتطوير تطبيقات خدمية ذكية لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار، عملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني على مشروع التغطية الداخلية لشبكة الهاتف المتنقل لمباني التوسعة السعودية الثالثة وتوسعة المطاف في الحرم المكي.
ويشمل المشروع في مرحلته الأولى تغطية جميع أدوار مبنى التوسعة السعودية الثالثة للحرم إضافة لدور القبو، ودور القبو في منطقة الساحات الشمالية، ودور الصحن في توسعة المطاف، مما أسهم في زيادة متوسط سرعة رفع البيانات من 15 ميغابت/ثانية إلى 54 ميغابت/ ثانية ومتوسط سرعة تنزيل البيانات من 65 ميغابت/ثانية إلى 205 ميغابت/ثانية.
وسيعتبر المشروع عند اكتمال تشغيل جميع عناصره أكبر مشروع تغطية داخلية لشبكة الجوال في العالم، حيث سيضم أكثر من 300 قطاع وأكثر من 4 آلاف هوائي بث، و800 كلم كيبلات، و1300 مقوي إشارة فرعية، كما يستهدف خدمة مليوني زائر.
إمدادات المياه
ولإمداد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة باحتياجها من المياه المحلاة، عملت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على رفع القدرة التشغيلية بقدرة تصميمية قدرها 2.8 مليون م3 يوميا، مع عقد محضر كميات مع شركة المياه الوطنية بضخ ما يزيد عن 2.4 مليون م3 يوميا لمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. كما استعدت المؤسسة لموسم حج 1442هـ بتجهيز الخزن التشغيلي بسعة تصميمية قدرها 760,000 م3 يوميا، وبنسبة 100% إلى أعلى مستويات الخزن للطوارئ.
ومن جانب آخر تجاوزت معدلات النقل اليومي لمنظومة النقل لمكة المكرمة مليون م3 يوميا، كما بلغت معدلات النقل اليومي لمنظومة النقل للمدينة المنورة 563,400 م3 يوميا بنسبة 100% ووصلت نسبة التغيير لعام 1442هـ إلى زيادة قدرها 1.1 مليون م3 يوميا لمكة المكرمة و682,000 م3 يوميا للمدينة المنورة، وذلك لخدمة المشاعر المقدسة.
منافذ فرق الحج البيطرية المحيطة بالعاصمة المقدسة لذي القعدة 1442
الحيوانات المفسوحة بعد الكشف
الضأن 95,992
الماعز 24,888
البقر 2,357
الإبل 2,444
الدواجن 222,494
الحيوانات غير المفسوحة
الضأن 8,685
الماعز 3,961
البقر188
الإبل 547
الدواجن 107,763
الخيل7
مكافحة نواقل الأمراض:
- المكافحة الأرضية والجوية لنواقل الأمراض والعمل على تقليل بؤر توالد الحشرات
- الاستكشاف الحشري ومكافحة الأطوار اليرقية
44 فريق مكافحة
15 فريق تقصٍ
مواقع جرت مكافحتها حشريا
حظائر531
مزارع434
أخرى1,181
الإجمالي 2,146
الأمن الغذائي
لتحقيق الأمن الغذائي والصحي ومراقبة دخول المواشي الحية إلى المشاعر المقدسة والمجازر يتبع:
- الكشف الظاهري على المواشي الحية (المحلي والمستورد) وفسح السليم وإعادة التي تظهر عليها أعراض إكلينيكية.
- عمل تقصٍ وبائي لموسم الحج بأخذ عينات عشوائية عن طريق فرق المنافذ.
- التأكد من صلاحية شهادات التنقل للمواشي أو الدواجن الصادرة من فروع أو مكاتب الوزارة.
- وضع خطة طوارئ وفرق خاصة بها في حال اندلاع أي مرض وبائي خلال موسم الحج.
- الكشف الظاهري وإصدار شهادات نقل صحية للمواشي السليمة قبل وصولها إلى منافذ دخول العاصمة المقدسة.
- تسجيل الحيوانات المفسوحة وغير المفسوحة الكترونيا في برنامج خاص بفرق الحج البيطرية أو يدويا في حال الحاجة.
- إصدار شهادة إذن دخول للحيوانات السليمة.
- تطبيق نظامي الزراعة والرفق بالحيوان لدول مجلس الخليج العربية على المواشي الحية الواردة.
المحاجر
- التدقيق في مستندات الإرساليات الحيوانية والنباتية ومنتجاتها الواردة إلى المملكة والمصدرة والتأكد من مطابقة التعليمات والاشتراطات.
- إحصاء أعداد المواشي الواردة لموسم الحج بشكل يومي ومفصل وتسجيل جميع الملاحظات.
- متابعة الوضع الصحي للإرساليات الواردة وإعداد تقارير بذلك.
- إصدار أذونات الاستيراد والتصدير للإرساليات الحيوانية الحية ومنتجاتها من الدول المسموح بها وفق الاشتراطات المحجرية.
- وضع جدولة للإرساليات الخاصة بالسوق المحلي ومشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي لتفادي تكدس البواخر.
- متابعة خط سير المواشي الخاصة بمشروع الهدي والأضاحي والتأكد من وصولها في الوقت المطلوب بالتنسيق مع قسم الثروة الحيوانية.
- التواصل المباشر مع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي والموردين المعتمدين لدى المشروع لتوفير أضاحي الحجاج.
- التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص فيما يخص الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة إلى المملكة.
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