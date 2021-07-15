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شكرا لقرائتكم خبر إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول مساعدات طبية لمكافحة كورونا إلى قرغيزيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
إبراهيم الراضي خلال تسليم المساعدات
وقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم الراضي، بحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء جولدز باكاشوفا، ونائب وزير الخارجية آيبيك ارتقبايف، ونائب وزير الصحة جلال الدين رحمة اللايف، بتسليم هذه المساعدات في حفل أقيم بهذه المناسبة في وزارة الصحة القرغيزية، بمشاركة عدد من وسائل الإعلام القرغيزية.
وأعربت نائبة رئيس مجلس الوزراء القرغيزية عن امتنانها لحكومة المملكة على الدعم الذي قدمته للجانب القرغيزي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
تأمين وإرسال المساعدات (واس)
من جانبه أعرب الراضي عن أمله في أن تدعم المساعدات الإنسانية المقدمة النظام الصحي في قيرغيزستان.
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