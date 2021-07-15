إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول مساعدات طبية لمكافحة كورونا إلى قرغيزيا

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إبراهيم الراضي خلال تسليم المساعدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما تقدمه المملكة من مساعدات لعدد من المنظمات الدولية المتخصصة والدول الشقيقة والصديقة في مختلف دول العالم؛ لتخفيف الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، ونظرا لما يربط المملكة مع الجمهورية القرغيزية من علاقات جيدة ومتطورة في مختلف المجالات، فقد صدرت التوجيهات الكريمة بتقديم مساعدة للجمهورية القرغيزية تتمثل في بعض مستلزمات الحماية الطبية بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي، وتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأمين وتجهيز وإرسال هذه المساعدات.

وقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم الراضي، بحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء جولدز باكاشوفا، ونائب وزير الخارجية آيبيك ارتقبايف، ونائب وزير الصحة جلال الدين رحمة اللايف، بتسليم هذه المساعدات في حفل أقيم بهذه المناسبة في وزارة الصحة القرغيزية، بمشاركة عدد من وسائل الإعلام القرغيزية.

وأعربت نائبة رئيس مجلس الوزراء القرغيزية عن امتنانها لحكومة المملكة على الدعم الذي قدمته للجانب القرغيزي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

تأمين وإرسال المساعدات (واس)

من جانبه أعرب الراضي عن أمله في أن تدعم المساعدات الإنسانية المقدمة النظام الصحي في قيرغيزستان.