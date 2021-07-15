محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت قناة إلكترونية لتلقي البلاغات رصدت الولايات المتحدة اليوم (الخميس)، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تساعد في كشف هوية ورصد متسللين إلكترونيين يعملون لصالح حكومات أجنبية ويستهدفون بنية تحتية أمريكية حساسة. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نقلته "رويترز"، أن بعض عمليات الاختراق الإلكتروني الخبيثة التي تستهدف بنية تحتية أمريكية حساسة قد تنتهك قانون مكافحة الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب. وبينت أنها أطلقت قناة للبلاغات على شبكة الإنترنت المظلمة؛ لحماية أمن وأمان المصادر المحتملة. أمريكا تخصص مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار للكشف عن "القراصنة" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-15 رصدت الولايات المتحدة اليوم (الخميس)، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تساعد في كشف هوية ورصد متسللين إلكترونيين يعملون لصالح حكومات أجنبية ويستهدفون بنية تحتية أمريكية حساسة. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نقلته "رويترز"، أن بعض عمليات الاختراق الإلكتروني الخبيثة التي تستهدف بنية تحتية أمريكية حساسة قد تنتهك قانون مكافحة الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب. وبينت أنها أطلقت قناة للبلاغات على شبكة الإنترنت المظلمة؛ لحماية أمن وأمان المصادر المحتملة. 15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 06:42 PM أطلقت قناة إلكترونية لتلقي البلاغات أطلقت قناة إلكترونية لتلقي البلاغات رصدت الولايات المتحدة اليوم (الخميس)، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تساعد في كشف هوية ورصد متسللين إلكترونيين يعملون لصالح حكومات أجنبية ويستهدفون بنية تحتية أمريكية حساسة. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نقلته "رويترز"، أن بعض عمليات الاختراق الإلكتروني الخبيثة التي تستهدف بنية تحتية أمريكية حساسة قد تنتهك قانون مكافحة الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب. وبينت أنها أطلقت قناة للبلاغات على شبكة الإنترنت المظلمة؛ لحماية أمن وأمان المصادر المحتملة. ، أمريكا تخصص مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار للكشف عن "القراصنة" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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