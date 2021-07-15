محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الحزم، اليوم الخميس، المغربي محمد غرس الله "موحا" بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم، الذي يتخذ المجر مقراً لمعسكره الإعدادي للموسم الجديد.

وتعاقد الحزم مع المهاجم المغربي الأحد، قادماً من فريق سلوفان براتسلافا السلوفاكي.

واستقبل النادي القصيمي أيضاً خلال الأيام الماضية، البرتغالي تياجو رودريجيز، والهولندي أولا جون، والسويدي ستراندبيرج ليكملوا أجانب الفريق في المعسكر الخارجي. 15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 08:48 PM المغربي "موحا" يلتحق بمعسكر الحزم في المجر المغربي "موحا" يلتحق بمعسكر الحزم في المجر استقبل الحزم، اليوم الخميس، المغربي محمد غرس الله "موحا" بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم، الذي يتخذ المجر مقراً لمعسكره الإعدادي للموسم الجديد.

وتعاقد الحزم مع المهاجم المغربي الأحد، قادماً من فريق سلوفان براتسلافا السلوفاكي.

واستقبل النادي القصيمي أيضاً خلال الأيام الماضية، البرتغالي تياجو رودريجيز، والهولندي أولا جون، والسويدي ستراندبيرج ليكملوا أجانب الفريق في المعسكر الخارجي. الكلمات المفتاحية ، المغربي "موحا" يلتحق بمعسكر الحزم في المجر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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