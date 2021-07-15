، "فيراري" تكشف عن سيارتها 296 GTB ،

- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
كشفت فيراري، أمس، عن سيارة 296 GTB، وهي بيرلينيتا ذات محرّك وسطي خلفي مجهّزة بمقعدين.
وتمثّل 296 GTB بداية عصر جديد وأصيل لفيراري، مع طرح محرّك جديد، وهو محرّك V6 ينتج 663 حصانًا مع محرّك كهربائي ينتج "167 حصانًا" إضافيًّا، بإجمالي 830 حصانًا.
ويُشكّل هذا أوّل محرك سداسي الأسطوانات يتم تركيبه على سيارة مخصّصة للطريق، ويتألف ناقل الحركة من 8 سرعات، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة في 2.9 ثوانٍ، ومن صفر إلى 200 كيلومتر بالساعة في 7.3 ثوانٍ.
وتتميز السيارة بزجاج أمامي يلتفّ وصولًا إلى النافذتين الجانبيتين، كما تم التركيز على التطوير الديناميكي للسيارة.
وتستوحي المصابيح الأمامية شكلها من المصابيح التي تشبه "الدمعة".
واهتم المصنعون بتخفيف وزن السيارة من خلال وزن المحرك والاستخدام المكثف للمواد خفيفة الوزن؛ حيث يصل وزن السيارة 1,470 كيلوغرامًا، أما ارتفاعها فهو 1,187 ملم، وجنوط كاربون فايبر مقاس ٢٠ إنشًا.
وبخصوص نظام المكابح فقد تم تطويرها، وفيها تكون قنوات التبريد مدمجة في قالب الكماشات، بالإضافة لفتحات تبريد للفرامل.
وسلط المصمّمون الضوء على حضور التكنولوجيا المتقدمة داخل مقصورة السيارة، وتمت إضافة لمسات الجلد الإيطالي الحصري على المقاعد.
"فيراري" تكشف عن سيارتها 296 GTBصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-15
كشفت فيراري، أمس، عن سيارة 296 GTB، وهي بيرلينيتا ذات محرّك وسطي خلفي مجهّزة بمقعدين.
وتمثّل 296 GTB بداية عصر جديد وأصيل لفيراري، مع طرح محرّك جديد، وهو محرّك V6 ينتج 663 حصانًا مع محرّك كهربائي ينتج "167 حصانًا" إضافيًّا، بإجمالي 830 حصانًا.
ويُشكّل هذا أوّل محرك سداسي الأسطوانات يتم تركيبه على سيارة مخصّصة للطريق، ويتألف ناقل الحركة من 8 سرعات، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة في 2.9 ثوانٍ، ومن صفر إلى 200 كيلومتر بالساعة في 7.3 ثوانٍ.
وتتميز السيارة بزجاج أمامي يلتفّ وصولًا إلى النافذتين الجانبيتين، كما تم التركيز على التطوير الديناميكي للسيارة.
وتستوحي المصابيح الأمامية شكلها من المصابيح التي تشبه "الدمعة".
واهتم المصنعون بتخفيف وزن السيارة من خلال وزن المحرك والاستخدام المكثف للمواد خفيفة الوزن؛ حيث يصل وزن السيارة 1,470 كيلوغرامًا، أما ارتفاعها فهو 1,187 ملم، وجنوط كاربون فايبر مقاس ٢٠ إنشًا.
وبخصوص نظام المكابح فقد تم تطويرها، وفيها تكون قنوات التبريد مدمجة في قالب الكماشات، بالإضافة لفتحات تبريد للفرامل.
وسلط المصمّمون الضوء على حضور التكنولوجيا المتقدمة داخل مقصورة السيارة، وتمت إضافة لمسات الجلد الإيطالي الحصري على المقاعد.
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
08:15 PM
ذات محرّك وسطي خلفي مجهّزة بمقعدين
كشفت فيراري، أمس، عن سيارة 296 GTB، وهي بيرلينيتا ذات محرّك وسطي خلفي مجهّزة بمقعدين.
وتمثّل 296 GTB بداية عصر جديد وأصيل لفيراري، مع طرح محرّك جديد، وهو محرّك V6 ينتج 663 حصانًا مع محرّك كهربائي ينتج "167 حصانًا" إضافيًّا، بإجمالي 830 حصانًا.
ويُشكّل هذا أوّل محرك سداسي الأسطوانات يتم تركيبه على سيارة مخصّصة للطريق، ويتألف ناقل الحركة من 8 سرعات، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة في 2.9 ثوانٍ، ومن صفر إلى 200 كيلومتر بالساعة في 7.3 ثوانٍ.
وتتميز السيارة بزجاج أمامي يلتفّ وصولًا إلى النافذتين الجانبيتين، كما تم التركيز على التطوير الديناميكي للسيارة.
وتستوحي المصابيح الأمامية شكلها من المصابيح التي تشبه "الدمعة".
واهتم المصنعون بتخفيف وزن السيارة من خلال وزن المحرك والاستخدام المكثف للمواد خفيفة الوزن؛ حيث يصل وزن السيارة 1,470 كيلوغرامًا، أما ارتفاعها فهو 1,187 ملم، وجنوط كاربون فايبر مقاس ٢٠ إنشًا.
وبخصوص نظام المكابح فقد تم تطويرها، وفيها تكون قنوات التبريد مدمجة في قالب الكماشات، بالإضافة لفتحات تبريد للفرامل.
وسلط المصمّمون الضوء على حضور التكنولوجيا المتقدمة داخل مقصورة السيارة، وتمت إضافة لمسات الجلد الإيطالي الحصري على المقاعد.
، "فيراري" تكشف عن سيارتها 296 GTB ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "فيراري" تكشف عن سيارتها 296 GTB لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.