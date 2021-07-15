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تشييع جثمان الدكتور ناصر البراق في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شيّع جموع من المثقفين والإعلاميين، اليوم، جثمان أستاذ الصحافة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الملحق الثقافي السعودي السابق في المغرب والسودان، الدكتور ناصر البراق.

وشهد جامع الجوهرة البابطين في الرياض أداء صلاة الميت على الراحل، وجرى دفن جثمانه في مقبرة شمال الرياض، وفقا لـ"عكاظ".

الجدير بالذكر أن الحالة الصحية لـ"البراق" تدهورت مؤخرًا، ووجه ولي العهد، الأمير ، بالتكفل بعلاجه في بريطانيا، ووافته المنية يوم الإثنين الماضي في لندن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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