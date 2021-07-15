شكرا لمتابعة خبر عن تشييع جثمان الدكتور ناصر البراق في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شيّع جموع من المثقفين والإعلاميين، اليوم، جثمان أستاذ الصحافة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الملحق الثقافي السعودي السابق في المغرب والسودان، الدكتور ناصر البراق.

وشهد جامع الجوهرة البابطين في الرياض أداء صلاة الميت على الراحل، وجرى دفن جثمانه في مقبرة شمال الرياض، وفقا لـ"عكاظ".

الجدير بالذكر أن الحالة الصحية لـ"البراق" تدهورت مؤخرًا، ووجه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالتكفل بعلاجه في بريطانيا، ووافته المنية يوم الإثنين الماضي في لندن.