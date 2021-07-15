شكرا لمتابعة خبر عن فيديو لعاملين مطعم يسحبان حمارا يثير جدلا واسعا ومطالبات بالتحقيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أثار مقطع فيديو متداول لعاملان يجران حمارًا صغيرًا الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر العاملان في المقطع وهما يسحبان الحمار بطريقة غريبة على جانب أحد الطرق، وكان أحدهما يرتدي ذي مشابهة لما يرتديه عمال المطاعم.

وعلق مصور المقطع على الواقعة حيث قال :"هذا الحمار سيكون وجبة عشاء الليلة في مطعم، ترى اللى يريد الشوربة أو المرقة كله موجوده".

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، وقيل عنه أنه حدث في المملكة، ما أثار الكثير من التساؤلات حول سبب تواجد هذا الحيوان مع العاملين، مطالبين بالتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها.