شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. اشتراط تواجد طبيب بيطري داخل مطابخ المدينة المنورة للكشف عن الذبائح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

شدد أحمد المالكي، المتحدث الرسمي لأمانة المدينة المنورة، على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للمسالخ أو المطابخ التي يتم فيها ذبح الأضاحي بعيد الأضحى.

وسمحت أمانة المدينة للمطابخ بذبح الأضاحي في عيد الأضحى من أجل تخفيف أعداد المواطنين والمقيمين لتسهيل أداء شعائرهم وتخفيف الزحام، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

ويطبق هذا القرار من خلال 9 اشتراطات أقرت بها أمانة المدينة المنورة وهى سريان الرخصة والنظافة الدائمة وتوفير طبيب بيطري للكشف عن الذبائح واستيفاء الاشتراطات الصحية للمطابخ والعاملين بها.