شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام بن خالد ينتقد مسلسل درامي بسبب تقديمة صورة سيئة عن المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

هاجم الأمير سطام بن خالد آل سعود المسلسل الكوميدي "وش تبي بس"، مشيرًا إلى أنها دراما تقدم صورة سيئة عن المواطن السعودي.

وقال "الأمير سطام" عبر حسابه على "تويتر": "تشوه بصري وتشوه سمعي ومحتوى هابط وسخيف ونقل صورة سيئة عن المواطن السعودي".

وتابع حديثه عن أهمية الدراما: "في نفس الوقت هناك دول تستخدم الدراما لنقل صورة إيجابية لها ولتاريخها حتى لو كان كذباً وأنتم ما زلتم تصرون على إكمال مسيرة السقوط والفشل".

ومسلسل "وش تبي بس" مسلسل كوميدي سعودي تدور فكرته عن ابتداع مجموعة من الأصدقاء تطبيقًا تقوم فكرته على تقديم أي خدمة يطلبها المستخدمون، ويجدون أنفسهم وسط مواقف كوميدية لا تنتهي خلال تعاملهم مع طلب جديد في كل حلقة.