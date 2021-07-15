شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة جبل ثبير مهبط الملائكة وفداء إسماعيل بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

يعتبر جبل ثبير من أكبر جبال مكة المكرمة، وهو مهبط الملائكة ، ويقع شرقي المسجد الحرام، وهو من أكبر جبال مكة المكرمة، ويطل على مشعر منى من جهة الغرب ويقع بمحاذاة جبل النور.

ويسمي الجبل بثبير لارتفاعه وعلو قامته، كان يعرف في الجاهلية بتوقيت نزول العرب من مزدلفة وكانوا يقولون:" أشرق ثبير كيما نفير ".

وعند سفح جبل ثبير كان هناك فداء إسماعيل عليه السلام بكبش نزل من السماء، لذلك يسمى بجبل مهبط الملائكة لنزول جبريل عليه السلام إكراماً لإبراهيم الخليل في القصة المذكورة في القرآن الكريم؛ (وفديناه بذبح عظيم).

ويعرف الجبل اليوم بمجر الكبش، ويسمى بجبل ثبير نسبة إلى رجل اسمه ثبير من هذيل سكنه، وهو عبارة عن أربعة جبال، يقال عنها أثبرة منها ثبير غيناء وثبير الأعرج وثبير الزنج وثبير النصع.