شكرا لمتابعة خبر عن إحصائية أعمال الهلال الأحمر بـ"المدينة المنورة" خلال النصف الأول من عام 2021 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عامر العمري (صدى):

تلقى الهلال الأحمر خلال النصف الأول من عام 2021 أكثر من 28 ألف بلاغاً كما استقبل أكثر من 165 ألف مكالمة واردة وكذلك انجاز 79 ألف ساعة تطوعية و 292 فرصة تطوعية بمشاركة أربعة آلاف متطوع و متطوعة.

كما أقيمت 126 دورة ومحاضرة لخمسة آلاف مستفيد ومستفيدة من الدورات والمحاضرات.

الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة يقوم بالعديد من الفعاليات التوعوية التي تساهم في تثقيف المجتمع .