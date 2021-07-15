شكرا لمتابعة خبر عن كليات الأصالة تفتح الأفاق للطلبة والطالبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

أُنشئت كليات الأصالة عام 2016 م بكلياتها الأربع "الحقوق - الأعمال - العمارة والتصميم – الهندسة" والتي تهدف إلى تشجيع طلبتها على الانخراط في مشاريع ريادية إبداعية و خلق فرص عمل في المجتمع من خلال بناء التفكير النقدي والمبتكر وفهم مسؤولياتهم.

ويأتي ذلك سعياً نحو الجودة والابتكار والتميز في التدريس والتعلم التطبيقي والبحث الريادي، حيث تتميز الأصالة بالموقع الجغرافي في قلب مدينة الدمام على طريق الملك فهد مما يتيح إمكانية الوصول بأمان وسهولة من كافة أنحاء الدمام ومدن المنطقة الشرقية الأخرى.

كما تقدم الأصالة البرامج الأكاديمية المعتمدة من وزارة التعليم والمصممة بعناية لمواكبة آخر تطورات العلم من خلال نخبة من الكوادر الوطنية والعالمية.

ومع فتح باب القبول لهذا العام 1442-1443 هـ لاستقبال دفعة جديدة من طلبة الثانوية العامة في جميع برامجها بالكليات الأربع ،توسعت الأصالة في برامجها من خلال فتح باب القبول في برنامج التسويق للطلاب والطالبات وبرنامج الهندسة الكهربائية للطالبات لمواكبة لمتطلبات سوق العمل ، ولإتاحة مزيداً من البرامج لعدد أكبر من الطلاب والطالبات للاختيار من بين التخصصات المتنوعة.

كما تم تخريج نحو ٣٠٠ طالب وطالبة من الكليات الأربع ودخولهم في سوق العمل السعودي بمناصب وظيفية متنوعة.