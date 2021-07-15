وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره العماني

الرياض - محمد عبدالله - تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، رسالة خطية، من نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي.

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