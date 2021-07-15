قطار الحرمين ينطلق لخدمة ضيوف الرحمن بعد توقف عامين

الرياض - محمد عبدالله - يعود قطار الحرمين إلى العمل بعد انقطاع دام لعامين بسبب حريق نشب في محطة السليمانية بجدة.

وبدأ القطار العمل عبر 4 رحلات ذهاب و4 رحلات وصول في المرحلة الأولى، ومع موسم الحج سيقل القطار الحجاج من جدة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة المنورة مرورا بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وفق الإخبارية.

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أنَّه سيتمّ تشغيل محطة جدة المركزية التابعة لشبكة قطار الحرمين السريع.

وأشار، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى جاهزية المحطة لعودة الرحلات وخدمة المسافرين.

وأكَّد الجاسر الحرص على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير تجربة تنقل أفضل للمسافرين وضيوف الرحمن.