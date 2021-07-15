وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركمانستاني أوجه التعاون بين البلدين

الرياض - محمد عبدالله - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف.

جاء ذلك على هامش مشاركة الأمير فيصل بن فرحان في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا الذي سيعقد غدًا في طشقند عاصمة أوزبكستان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التنسيق الثنائي على كل الأصعدة، فيما تطرق الجانبان إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.