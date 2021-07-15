وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره الكازاخستاني

الرياض - محمد عبدالله - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازاخستان مختار تلاوبردي، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا الذي سينعقد غداً في طشقند عاصمة أوزبكستان.

جرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان جهود المملكة الدولية ودعهما للعمل المشترك لمكافحة فيروس كورونا من خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020، فيما تطرق الجانبان إلى رؤية المملكة 2030 وما تقدمه من برامج تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفر عديد من الفرص الاستثمارية الضخمة بالقطاعات كافة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.